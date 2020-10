Una tassa al posto di WhatsApp a pagamento su iPhone e Huawei: aggiornamento dalla Spagna (Di domenica 4 ottobre 2020) Emergono spesso sul web notizie di WhatsApp a pagamento per utenti iPhone e Huawei ad esempio, che si rivelano solo delle bufale create ad hoc per creare scompiglio, ma il nuovo aggiornamento che arriva dalla Spagna su una possibile tassa per i servizi di messaggistica non è assolutamente una fake news. Prima però di parlare di questa novità che il governo spagnolo sta varando, bisogna precisare come in realtà WhatsApp ed altri servizi di questo tipo come Messenger, Facebook, Telegram e così via, non siano gratuiti in ogni parte del mondo. Da WhatsApp a pagamento alla nuova tassa: l’ultimo aggiornamento In Uganda ad esempio ... Leggi su bufale (Di domenica 4 ottobre 2020) Emergono spesso sul web notizie diper utentiad esempio, che si rivelano solo delle bufale create ad hoc per creare scompiglio, ma il nuovoche arrivasu una possibileper i servizi di messaggistica non è assolutamente una fake news. Prima però di parlare di questa novità che il governo spagnolo sta varando, bisogna precisare come in realtàed altri servizi di questo tipo come Messenger, Facebook, Telegram e così via, non siano gratuiti in ogni parte del mondo. Daalla nuova: l’ultimoIn Uganda ad esempio ...

Il governo, per il momento, non rinvia i termini per la sospensione dei versamenti da cartelle. L’Agenzia delle Entrate è pronta a colpire.

Dallo scorso settembre i tassi dei buoni fruttiferi postali non sono cambiati. I rendimenti effettivi annui lordi sono rimasti quelli del 17 luglio, data in cui c’è stata una variazione al ribasso. I ...

