Udinese-Roma, Pedro: “Felice di essere qui, ecco perchè ho scelto Roma. Obiettivo? Lo scudetto…” (Di domenica 4 ottobre 2020) Contento per la vittoria, erano fondamentali i tre punti.Udinese-Roma, Fonseca: “Match complicato, ma Pedro instancabile. Emergenza Covid? Ho la mia idea, le autorità…”Così Pedro, attaccante spagnolo della Roma che con un suo gol ha determinato il primo successo in Serie A dei giallorossi. Usciti vittoriosi da una sfida complicata come quella con l'Udinese, i capitolini possono finalmente sorridere dopo che avevano conquistato soltanto un punto nelle prime due uscite ufficiali della nuova stagione. Decisivo grazie a progressioni e giocate di elevata qualità proprio l'ex giocatore di Chelsea e Barcellona, che a fine gara è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Tre ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020) Contento per la vittoria, erano fondamentali i tre punti., Fonseca: “Match complicato, mainstancabile. Emergenza Covid? Ho la mia idea, le autorità…”Così, attaccante spagnolo dellache con un suo gol ha determinato il primo successo in Serie A dei giallorossi. Usciti vittoriosi da una sfida complicata come quella con l', i capitolini possono finalmente sorridere dopo che avevano conquistato soltanto un punto nelle prime due uscite ufficiali della nuova stagione. Decisivo grazie a progressioni e giocate di elevata qualità proprio l'ex giocatore di Chelsea e Barcellona, che a fine gara è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Tre ...

Udinese_1896 : I bianconeri in campo contro la #Roma ?? #UdineseRoma #ForzaUdinese #AlèUdin - MediasetTgcom24 : Serie A, Roma vince in trasferta: 1-0 contro l'Udinese grazie a Pedro #SerieA - CorSport : #Udinese-#Roma 0-1, Fonseca ringrazia un super gol di #Pedro - romanewseu : L’analisi tattica di #UdineseRoma. Un’ora di grande autorità, ma il finale sofferto non fa ben sperare per il futur… - Mediagol : #Udinese-#Roma, #Pedro: “Felice di essere qui, ecco perchè ho scelto #Roma. Obiettivo? Lo scudetto…” -