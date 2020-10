Uccide il compagno della madre | “Era quindici anni che ci picchiava”

(Di domenica 4 ottobre 2020) Omicidio ad Ardea (Roma). Un 31enne ha ucciso il: “Ci picchiava da”. ARDEA (ROMA) – Omicidio ad Ardea, alle porte di Roma, nella serata di sabato 3 ottobre 2020. Come raccontato da La Repubblica, un uomo di 31ha ucciso ilal termine di una ennesima discussione. “Erache ci picchiava – avrebbe detto ai carabinieri il fermato – era un violento, sempre ubriaco. Picchiava mamma e anche me“. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica di quanto accaduto. Omicidio ad Ardea, morto un uomo di 44 ...

Violenze che non sono mai state denunciate da madre e figlio, ma che sembra andassero avanti da ben 15 anni. L’aggressione sarebbe scattata durante una lite… Leggi ...Dopo l'ennesimo episodio di violenza subito dal patrigno ha impugnato un cacciavite e lo ha colpito per due volte al costato, all'altezza del cuore, non lasciandogli scampo. L'omicidio si è verificato ...