Trump, video dall’ospedale: “Sto meglio, tornerò presto” (Di domenica 4 ottobre 2020) MILANO – “Sono venuto al Walter Reed perché non stavo bene, ma ora mi sento molto meglio e penso di tornare presto per proseguire la campagna elettorale e finire il mio lavoro. I prossimi giorni saranno il vero test, vedremo cosa succederà”. Dall’ospedale militare dove è attualmente ricoverato, Donald Trump manda un messaggio per rassicurare l’America sulle sue condizioni di salute. Leggi su dire (Di domenica 4 ottobre 2020) MILANO – “Sono venuto al Walter Reed perché non stavo bene, ma ora mi sento molto meglio e penso di tornare presto per proseguire la campagna elettorale e finire il mio lavoro. I prossimi giorni saranno il vero test, vedremo cosa succederà”. Dall’ospedale militare dove è attualmente ricoverato, Donald Trump manda un messaggio per rassicurare l’America sulle sue condizioni di salute.

