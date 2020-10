Trump pubblica un video girato in ospedale: “Sto molto meglio, torno presto per la campagna elettorale. Dovevo espormi al virus” (Di domenica 4 ottobre 2020) “Sono venuto al Walter Reed perché non mi sentivo tanto bene, ma ora mi sento molto meglio e penso di tornare presto per proseguire la campagna elettorale ma il vero test sarà nei prossimi giorni”. Inizia così l’intervento video che Donald Trump ha diffuso su Twitter per cercare di rassicurare gli americani, dopo le contrastanti notizie sulla sua salute. Il filmato è stato girato nell’ospedale militare Walter Reed, dove il presidente Usa è ricoverato per il CVovid-19. Nel video di 4 minuti il presidente parla in giacca senza cravatta, con aria un po’ sciupata, scorrendo gli appunti seduto ad un tavolo con alcuni documenti sopra, con alle spalle la bandiera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) “Sono venuto al Walter Reed perché non mi sentivo tanto bene, ma ora mi sentoe penso di tornareper proseguire lama il vero test sarà nei prossimi giorni”. Inizia così l’interventoche Donaldha diffuso su Twitter per cercare di rassicurare gli americani, dopo le contrastanti notizie sulla sua salute. Il filmato è statonell’militare Walter Reed, dove il presidente Usa è ricoverato per il CVovid-19. Neldi 4 minuti il presidente parla in giacca senza cravatta, con aria un po’ sciupata, scorrendo gli appunti seduto ad un tavolo con alcuni documenti sopra, con alle spalle la bandiera ...

SkyTG24 : Coronavirus, Donald Trump pubblica video dall’ospedale: “Sto meglio, tornerò presto” - darfil2 : RT @CremaschiG: Sapete cosa ha dichiarato #Trump prima di prendersi #COVID19 ? Che #sanità pubblica per tutti è offesa al libero sistema #… - infoitsalute : Coronavirus, Donald Trump pubblica video dall’ospedale: “Sto meglio, tornerò presto” - pasdran : RT @SkyTG24: Coronavirus, Donald Trump pubblica video dall’ospedale: “Sto meglio, tornerò presto” - Pusherfacciamo1 : @LegaSalvini #SalviniFakeNews Per non turbare l'opinione pubblica, la Magistratura va pianissimo per ora... Dopo… -