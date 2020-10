Trump migliora | forse già domani le dimissioni Continuerà le cure alla Casa Bianca

(Di domenica 4 ottobre 2020)potrebbe essere dimesso dal centro medico Walter Reed già. Questa la previsione ottimistica del dottor Brian Garibaldi, che fa parte del team medico del presidente Usa. Il medico ha spiegato cheha completato sabato una seconda dose di remdesivir e “oggi si sente bene”. “Se continua ad apparire e a sentirsi bene come oggi, la nostra speranza è di dimetterlo e farlo tornare giàdove potrà continuare il suo ciclo di trattamento”.ma con “alti e bassi” Più cauto invece il dottor Sean Conley, il medico personale del presidente:continua a “re” ma, come ...

«Il presidente continua a migliorare; non ha febbre da venerdì e le sue funzioni vitali sono stabili», ha detto Conley. Tuttavia neanche questa volta il medico personale di Trump è stato trasparente ...vogliamo inviare i nostri migliori auguri al presidente degli Stati Uniti e alla First Lady", ha detto Obama nel corso di un evento di raccolta fondi per la candidata vicepresidente Dem, Kamala Harris ...