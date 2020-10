Trump in video dall'ospedale. Per i medici "non è fuori pericolo" (Di domenica 4 ottobre 2020) pic.twitter.com/gvIPuYtTZG— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020“Sono venuto al Walter Reed perché non mi sentivo tanto bene, ma ora mi sento molto meglio e penso di tornare presto per proseguire la campagna elettorale ma il vero test sarà nei prossimi giorni”: Donald Trump cerca di rassicurare gli americani, dopo le contrastanti notizie sulla sua salute, in un video girato nell’ospedale militare Walter Reed - dove è ricoverato per il covid-19 - e postato su Twitter.Poco dopo però arriva un aggiornamento del medico della Casa Bianca, Sean Conley: siamo “cautamente ottimisti ma non è ancora fuori pericolo”.Nel video di 4 minuti il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 ottobre 2020) pic.twitter.com/gvIPuYtTZG— Donald J.(@realDonald) October 3, 2020“Sono venuto al Walter Reed perché non mi sentivo tanto bene, ma ora mi sento molto meglio e penso di tornare presto per proseguire la campagna elettorale ma il vero test sarà nei prossimi giorni”: Donaldcerca di rassicurare gli americani, dopo le contrastanti notizie sulla sua salute, in ungirato nell’militare Walter Reed - dove; ricoverato per il covid-19 - e postato su Twitter.Poco dopo però arriva un aggiornamento del medico della Casa Bianca, Sean Conley: siamo “cautamente ottimisti ma non; ancora”.Neldi 4 minuti il ...

