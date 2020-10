Trump, i medici: “Non è ancora fuori pericolo, cauto ottimismo”. Lui manda videomessaggio alla Nazione: “Prossimi giorni sono vero test” (Di domenica 4 ottobre 2020) Donald Trump “non è ancora fuori pericolo”. I medici che stanno assistendo il presidente americano, ricoverato all’ospedale militare Walter Reed dopo aver contratto il coronavirus, assumono una posizione più cauta rispetto a quella esternata durante il briefing con la stampa di ieri. Il team si dice “cautamente ottimista”, il medico della Casa Bianca, Sean Conley, chiarisce che il presidente “non è ancora fuori pericolo”. Ma il tycoon, in un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, in cui appare seduto a un tavolo, in abito ma senza cravatta, dice che tornerà presto “perché dobbiamo rendere l’America ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Donald“non è”. Iche stanno assistendo il presidente americano, ricoverato all’ospedale militare Walter Reed dopo aver contratto il coronavirus, assumono una posizione più cauta rispetto a quella esternata durante il briefing con la stampa di ieri. Il team si dice “cautamente ottimista”, il medico della Casa Bianca, Sean Conley, chiarisce che il presidente “non è”. Ma il tycoon, in unpubblicato sul suo profilo Twitter, in cui appare seduto a un tavolo, in abito ma senza cravatta, dice che tornerà presto “perché dobbiamo rendere l’America...

