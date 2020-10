Trump, dimissioni forse già oggi. Giro in auto per salutare i fan. Medici: «Ha avuto carenze di ossigeno, ma migliora» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sorprendendo tutti, e riscuotendo anche una certa disapprovazione da parte della comunità medica, Donald Trump ha voluto fare un Giro in automobile nel pomeriggio per salutare i sostenitori... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sorprendendo tutti, e riscuotendo anche una certa disapprovazione da parte della comunità medica, Donaldha voluto fare uninmobile nel pomeriggio peri sostenitori...

AntimoDr : Trump, ecco come sta: dimissioni forse già domani. Medici: «Ha avuto carenze di ossigeno, ma migliora»… - Bigalfry : Trump, ecco come sta: dimissioni forse già domani. Medici: «Ha avuto carenze di ossigeno, ma migliora»… - doddy610 : RT @goldbergvariaz: +++ Sean P. Conley il medico che cura #Trump per il #covid accusato di troppo ottimismo per aver parlato di quadro clin… - goldbergvariaz : +++ Sean P. Conley il medico che cura #Trump per il #covid accusato di troppo ottimismo per aver parlato di quadro… - pola1945 : RT @SecolodItalia1: Trump migliora, forse già domani le dimissioni. Continuerà le cure alla Casa Bianca -

Ultime Notizie dalla rete : Trump dimissioni Trump, dimissioni forse già oggi. Giro in auto per salutare i fan. Medici: «Ha avuto carenze di ossigeno, ma migliora» Il Messaggero Usa: medici Casa Bianca, possibili dimissioni di Trump anche lunedì

"Se continua a sentirsi bene come oggi, la nostra speranza è quella di programmare una dimissione già domani", ha detto il medico parlando di un possibile trasferimento alla Casa Bianca, dove Trump ...

Donald Trump potrebbe uscire dall’ospedale domani

Il presidente Usa, Donald Trump potrebbe essere dimesso già domani, lunedì, se le sue condizioni continuano a migliorare, secondo l'ultimo bollettino medico. Il presidente americano, che viene curato ...

"Se continua a sentirsi bene come oggi, la nostra speranza è quella di programmare una dimissione già domani", ha detto il medico parlando di un possibile trasferimento alla Casa Bianca, dove Trump ...Il presidente Usa, Donald Trump potrebbe essere dimesso già domani, lunedì, se le sue condizioni continuano a migliorare, secondo l'ultimo bollettino medico. Il presidente americano, che viene curato ...