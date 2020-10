Trump dall'ospedale: sto meglio. Il medico: non è fuori pericolo (Di domenica 4 ottobre 2020) Il presidente Usa cerca di rassicurare gli americani, dopo le notizie contrastanti sulla sua salute anche per proseguire la campagna elettorale. Il messaggio in un video girato nell'ospedale militare ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 4 ottobre 2020) Il presidente Usa cerca di rassicurare gli americani, dopo le notizie contrastanti sulla sua salute anche per proseguire la campagna elettorale. Il messaggio in un video girato nell'militare ...

repubblica : Casa Bianca, risposte confuse sulla salute del presidente. Trump in video dall'ospedale: 'Sto meglio' [aggiornament… - repubblica : Trump, video dall'ospedale: 'Sto meglio'. Ma il medico della Casa Bianca: 'Non è ancora fuori pericolo' [aggiorname… - repubblica : Trump, video dall'ospedale: 'Sto meglio ma il vero test sarà nei prossimi giorni' [aggiornamento delle 01:32] - nienteluigi : RT @LGmarangon: #BuonaDomenica buona guarigione a Trump ma in queste sue parole pronunciate poco fa dall'ospedale in cui è ricoverato c'è t… - repubblica : RT @eziomauro: Casa Bianca, risposte confuse sulla salute del presidente. Trump in video dall'ospedale: 'Sto megli… -