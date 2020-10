Trump dall'ospedale: "Sto bene" Ma i medici: "E' ancora in pericolo" (Di domenica 4 ottobre 2020) Il presidente: "Non avevo altra scelta che espormi al virus, non potevo starmene chiuso alla Casa Bianca. Ma ora sto bene". I medici frenano: "E' ancora in pericolo" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 4 ottobre 2020) Il presidente: "Non avevo altra scelta che espormi al virus, non potevo starmene chiuso alla Casa Bianca. Ma ora sto". Ifrenano: "E'in" Segui su affaritaliani.it

repubblica : Trump, video dall'ospedale: 'Sto meglio'. Ma il medico della Casa Bianca: 'Non è ancora fuori pericolo' [aggiorname… - Agenzia_Ansa : Trump: 'Mi sento meglio, ma prossimi giorni vero test'. Il presidente Usa twitta video dall'ospedale dove è ricover… - fanpage : 'Solo poche ore prima di risultare positivo, #DonaldTrump aveva irriso il suo sfidante Joe Biden perché indossava s… - paoloigna1 : Sta meglio ma non è fuori pericolo ed è il medico ottimista #SeanConley che lo afferma #Trump in video dall'ospedal… - marisanba1 : RT @repubblica: Casa Bianca, risposte confuse sulla salute del presidente. Trump in video dall'ospedale: 'Sto meglio' [aggiornamento delle… -