Trevisan prima italiana nella storia a raggiungere i quarti Slam partendo dalle qualificazioni (Di domenica 4 ottobre 2020) La storia è scritta nella giornata di domenica 4 ottobre al Roland Garros. Martina Trevisan approda ai quarti di finale del major transalpino battendo Kiki Bertens. Un’impresa storica se guardiamo da dove è partita la toscana e soprattutto con quali ambizioni. In particolare nessun italiano o italiana era mai arrivato ai quarti di un torneo del Grande Slam partendo dalle qualificazioni. L’ultima ad andarci vicino fu Camila Giorgi a Wimbledon 2012. Stop gli ottavi anche per Gianluca Pozzi agli Us Open 94, Silvia La Fratta e Mara Santangelo. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) Laè scrittagiornata di domenica 4 ottobre al Roland Garros. Martinaapproda aidi finale del major transalpino battendo Kiki Bertens. Un’impresa storica se guardiamo da dove è partita la toscana e soprattutto con quali ambizioni. In particolare nessun italiano oera mai arrivato aidi un torneo del Grande. L’ultima ad andarci vicino fu Camila Giorgi a Wimbledon 2012. Stop gli ottavi anche per Gianluca Pozzi agli Us Open 94, Silvia La Fratta e Mara Santangelo.

