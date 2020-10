Trapani radiato, Ghirelli: “Dispiaciuto per tifosi e città. Parole Di Donato? Siano da monito per tutti” (Di domenica 4 ottobre 2020) Niente da fare per il Trapani.Dopo la sconfitta a tavolino rimediata contro la Casertana nello scorso week-end, il Trapani non raggiunge Catanzaro e viene radiato. I granata, giunti alla seconda rinuncia in campionato, subiranno infatti lo 0-3 a tavolino. Una situazione di certo drammatica per la piazza trapanese su cui anche in presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, si è soffermato a parlare in una nota diramata proprio pochi istanti fa.“Un campionato molto complicato è davanti a noi: ci saranno problemi seri per il Covid-19 e per le sempre maggiori difficoltà economico-finanziarie. È in questa situazione che occorre alzare le antenne per evitare infiltrazioni di capitali di non cristallina provenienza. Il dispiacere è forte per i tifosi, per il ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020) Niente da fare per il.Dopo la sconfitta a tavolino rimediata contro la Casertana nello scorso week-end, ilnon raggiunge Catanzaro e viene. I granata, giunti alla seconda rinuncia in campionato, subiranno infatti lo 0-3 a tavolino. Una situazione di certo drammatica per la piazza trapanese su cui anche in presidente della Lega Pro Francesco, si è soffermato a parlare in una nota diramata proprio pochi istanti fa.“Un campionato molto complicato è davanti a noi: ci saranno problemi seri per il Covid-19 e per le sempre maggiori difficoltà economico-finanziarie. È in questa situazione che occorre alzare le antenne per evitare infiltrazioni di capitali di non cristallina provenienza. Il dispiacere è forte per i, per il ...

Mediagol : #Trapani radiato, #Ghirelli: “Dispiaciuto per tifosi e città. Parole Di Donato? Siano da monito per tutti” - Mediagol : #Trapani radiato, Ghirelli: 'Dispiaciuto per tifosi e città. Parole Di Donato? Siano da monito per tutti' - nadurnet : @Il_Mago_KK Il Trapani domani verrà radiato dopo un 3-0 a tavolino e un - 1 in classifica, ma forse è caso diverso. - mariocaruso90 : Il #Trapani è pronto a presentarsi con i 2004 in campo per non essere radiato. Che vergogna. Mi dispiace molto per… -