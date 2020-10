Trapani | niente trasferta a Catanzaro | squadra esclusa dal campionato

(Di domenica 4 ottobre 2020) Con la rinuncia alladi, il Trapano è stato ufficialmente espulso dal. A spiegarne il motivo è stato l’allenatore Di Donato. IlCalcio sarebbe dovuto scendere in campo nel pomeriggio per lache vedeva impegnata lacontro il. Invece la decisione di far salire sul pullman la, … L'articolo proviene da .

Annullata la partenza dei siciliani. Per le aquile turno vuoto e vittoria a tavolino Sperava di poter partire all’alba, di poter raggiungere la Calabria in autobus e subito dopo scendere in campo al “ ...Il pullman che avrebbe dovuto portare i giocatori in Calabria non è partito e per la società granata arriva la parola fine ...