Thelma e Louise | inno alla libertà

(Di domenica 4 ottobre 2020) Era il 1992 quando “” di Ridley Scott trionfava agli Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale, firmata dall’allora esordiente Callie Khouri. La giovane sceneggiatrice di questo road movie al femminile, che vede come protagoniste Susan Sarandon e Geena Davis, in origine pensava anche di dirigere il film. La sua idea era di dargli un taglio documentaristico. Ma Ridley Scott ha notato la sceneggiatura, in questo caso in veste di produttore, e ha deciso di girarla lui stesso. Scott racconta di essersi ispirato molto a Badlands di Terrence Malick. Sono infatti evidenti i richiami alle ambientazioni tipiche delle zone del sud degli Stati Uniti mostrate nel film di Malick. Entrambi i film sono road-movie che conducono i personaggi verso una terra di “salvezza”, terra che i protagonisti non raggiungeranno in ...