The Boys 2, lo showrunner: “Abbiamo girato scene porno per la seconda stagione” (Di domenica 4 ottobre 2020) Eric Kripke, showrunner di The Boys, ha commentato in modo ironico su Twitter una sequenza esilarante del settimo episodio della seconda stagione. Eric Kripke, showrunner di The Boys, ha commentato in modo ironico su Twitter una sequenza esilarante del settimo episodio della seconda stagione. Per l'esattezza, parliamo del momento in cui Lamplighter, ex-membro dei Sette divenuto alleato dei Boys, decide di rilassarsi guardando un film porno che mette alla berlina le gesta dei supereroi (e contiene un omaggio sottile a Jack from Jupiter, personaggio dei fumetti che per ora non è apparso nello show). Ebbene, Kripke ha postato il seguente testo su Twitter il giorno dopo il debutto dell'episodio: "Scateniamoci! Abbiamo girato vere ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 ottobre 2020) Eric Kripke,di The, ha commentato in modo ironico su Twitter una sequenza esilarante del settimo episodio dellastagione. Eric Kripke,di The, ha commentato in modo ironico su Twitter una sequenza esilarante del settimo episodio dellastagione. Per l'esattezza, parliamo del momento in cui Lamplighter, ex-membro dei Sette divenuto alleato dei, decide di rilassarsi guardando un filmche mette alla berlina le gesta dei supereroi (e contiene un omaggio sottile a Jack from Jupiter, personaggio dei fumetti che per ora non è apparso nello show). Ebbene, Kripke ha postato il seguente testo su Twitter il giorno dopo il debutto dell'episodio: "Scateniamoci! Abbiamovere ...

