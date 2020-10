Terremoto a Roma, scossa sismica in serata: epicentro tra Capena e Morlupo. MAPPE e DATI INGV (Di domenica 4 ottobre 2020) Paura a Roma per una scossa di Terremoto distintamente avvertita dalla popolazione alle 19:58 di questa sera. La scossa è stata lieve, di magnitudo 1.7, ma molto superficiale, ad appena 7.8km di profondità. L’epicentro del sisma è stato localizzato nei pressi di Capena, vicino Morlupo, Castelnuovo di Porto, Riano e Fiano Romano, ma è stata avvertita anche a Monterotondo, Fonte Nuova e nell’hinterland settentrionale della Capitale. Nelle zone molto densamente abitate e quando le scosse hanno un ipocentro molto superficiale, come in questo caso, anche un Terremoto con una magnitudo così lieve viene distintamente avvertito dai residenti dell’area più vicina ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Paura aper unadidistintamente avvertita dalla popolazione alle 19:58 di questa sera. Laè stata lieve, di magnitudo 1.7, ma molto superficiale, ad appena 7.8km di profondità. L’del sisma è stato localizzato nei pressi di, vicino, Castelnuovo di Porto, Riano e Fianono, ma è stata avvertita anche a Monterotondo, Fonte Nuova e nell’hinterland settentrionale della Capitale. Nelle zone molto densamente abitate e quando le scosse hanno un ipocentro molto superficiale, come in questo caso, anche uncon una magnitudo così lieve viene distintamente avvertito dai residenti dell’area più vicina ...

zazoomblog : Leggera scossa di terremoto oggi a Roma: magnitudo epicentro ultime notizie - #Leggera #scossa #terremoto #Roma: - supergazze : che significa “terremoto a Roma” ma si può sapere in che cazzo di Roma vivo io che non sento mai nulla - PierStolfo : Qualcuno ha avvertito terremoto zona roma nord ? - juve_nomade : Roma #terremoto, una botta bestiale - ReaSilviaa : @Luca36887236 Qui in Lucania almeno 5/6 volte. Poi quando ci fu il terremoto dell’Aquila, abitavo a Roma e si sentì abbastanza forte -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Roma Terremoto a Roma, paura nella Capitale per una scossa sismica [AGGIORNAMENTI LIVE] Meteoweb Maltempo: Fidanza, 'parte Recovery fund contro dissesto idrogeologico'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Nelle prossime ore, finita la fase dell’emergenza, contatterò gli amministratori e mi recherò in alcune delle aree più colpite dalle piogge e dalle alluvioni di sabato per ...

Terremoto di 3.1 al confine con la Provincia di Caserta: avvertita dalla popolazione

Isernia - Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona a 2 km Sud Ovest di Scapoli in provincia di Isernia. Il sisma è stato registrato oggi ...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Nelle prossime ore, finita la fase dell’emergenza, contatterò gli amministratori e mi recherò in alcune delle aree più colpite dalle piogge e dalle alluvioni di sabato per ...Isernia - Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona a 2 km Sud Ovest di Scapoli in provincia di Isernia. Il sisma è stato registrato oggi ...