"Sulla salute di Trump la Casa Bianca potrebbe non dire la verità per una questione di difesa" (Di domenica 4 ottobre 2020) Attualmente "non si capiscono i tempi della malattia di Trump, se il decorso clinico sarà diverso dalla quarantena di due settimane cui siamo abituati. Pensiamo a Berlusconi ad esempio. C'è il rischio che si arrivi al voto con un presidente in ospedale e non è da escludere il fatto che lo staff della Casa Bianca non sia del tutto trasparente" nel rendere note le notizie sulle condizioni di salute del presidente, da ieri ricoverato al Walter Reed Medical Center. E' quanto dichiarato all'Adnkronos da Gabriele Iacovino, direttore del Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.), a commento la notizia della positività di Trump al Covid ed i dubbi, evidenziati da parte della stampa americana, su una certa "opacità"

