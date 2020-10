Stati Uniti, l’ultimo sondaggio politico: Biden davanti a Trump di 10 punti (Di domenica 4 ottobre 2020) Stati Uniti, l’ultimo sondaggio politico: Biden davanti a Trump di 10 punti La malattia non gioca a favore della popolarità del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La maggioranza degli americani pensa che Trump avrebbe potuto evitare il contagio se avesse considerato il virus più seriamente: questo quanto risulta almeno da un sondaggio Reuters/Ipsos. Secondo la rilevazione – che è stata fatta tra il 2 e il 3 ottobre 2020, quindi dopo l’annuncio che il presidente si era contagiato, il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha a suo favore il vantaggio più ampio dell’ultimo mese: tra ... Leggi su tpi (Di domenica 4 ottobre 2020), l’ultimodi 10La malattia non gioca a favore della popolarità del presidente degliDonald. La maggioranza degli americani pensa cheavrebbe potuto evitare il contagio se avesse considerato il virus più seriamente: questo quanto risulta almeno da unReuters/Ipsos. Secondo la rilevazione – che è stata fatta tra il 2 e il 3 ottobre 2020, quindi dopo l’annuncio che il presidente si era contagiato, il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe, ha a suo favore il vantaggio più ampio dell’ultimo mese: tra ...

Corriere : Peter Handke in anteprima; testi di Nevo, Sloterdijk, Trevi, Nesi; intervista a Knausgård; dialogo tra Luchetti, Pi… - Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente degli Stati Uniti d'America Donald #Trump ????: «Desidero formu… - fattoquotidiano : La norma che consente di deporre il presidente degli Stati Uniti in carica è sempre piaciuta a registi e sceneggiat… - vincenzo9718 : @DanieleMarian1 @BzBroono @BunkerPm @giuliaselvaggi2 @PieroSansonetti Va be negli Stati Uniti ti fucilano o soffoca… - Salvato39803016 : @poderano @fabrizio090468 @gbongiorno66 Guarda cosa sta succedendo negli stati uniti per vendicare la morte (sbagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Quando sarà possibile viaggiare di nuovo negli Stati Uniti d'America? TargatoCn.it Regno Unito: ministra dell'Interno Patel annuncia legge di riforma del sistema di asilo

"Il nostro sistema di asilo è fondamentalmente fragile", ha detto Patel intervenendo alla conferenza del Partito conservatore che si sta svolgendo in formato virtuale a causa della pandemia di ...

Usa: da responsabili campagna elettorale di Biden auguri a Trump e Melania

vogliamo inviare i nostri migliori auguri al presidente degli Stati Uniti e alla First Lady", ha detto Obama nel corso di un evento di raccolta fondi per la candidata vicepresidente Dem, Kamala Harris ...

"Il nostro sistema di asilo è fondamentalmente fragile", ha detto Patel intervenendo alla conferenza del Partito conservatore che si sta svolgendo in formato virtuale a causa della pandemia di ...vogliamo inviare i nostri migliori auguri al presidente degli Stati Uniti e alla First Lady", ha detto Obama nel corso di un evento di raccolta fondi per la candidata vicepresidente Dem, Kamala Harris ...