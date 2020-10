Spezia, Italiano: "3-0 risultato evitabile. Peccato per Galabinov" (Di domenica 4 ottobre 2020) MILANO - Dopo un primo tempo equilibrato, lo Spezia esce con le ossa rotte dalla sfida contro il Milan , che chiude 3-0 trascinato da un grande Leao . Ecco le parole del tecnico bianconero Vincenzo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) MILANO - Dopo un primo tempo equilibrato, loesce con le ossa rotte dalla sfida contro il Milan , che chiude 3-0 trascinato da un grande Leao . Ecco le parole del tecnico bianconero Vincenzo ...

Mediagol : #Milan-#Spezia, Italiano: 'Risultato evitabile, tutto sulle condizioni di Galabinov. #SerieA? Soffriremo prima di a… - ItaSportPress : Spezia, Italiano mastica amaro: 'Risultato evitabile, pagato un calo fisico' - - sportli26181512 : Spezia, Italiano: 'Vedo il bicchiere mezzo pieno, creata qualche occasione': Spezia, Italiano: 'Vedo il bicchiere m… - sportli26181512 : #Spezia, Italiano: '3-0 risultato evitabile. Peccato per Galabinov': Il tecnico aquilotto: 'La sconfitta di oggi ci… - infoitsport : MN - Spezia, Italiano in conferenza: 'Risultato evitabile, per lunghi tratti in partita' -