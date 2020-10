Sparatoria in centro a Napoli, morto ragazzo di 17 anni (Di domenica 4 ottobre 2020) Nella notte un ragazzo di 17 anni è morto a Napoli in una Sparatoria con la Polizia, intervenuta per sventare una rapina. Notte di sangue a Napoli, dove un ragazzo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 4 ottobre 2020) Nella notte undi 17in unacon la Polizia, intervenuta per sventare una rapina. Notte di sangue a, dove un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

Notte di sangue a Napoli, dove un ragazzo di 17 anni è morto in una sparatoria con la Polizia. Secondo le prime informazioni infatti la vittima, insieme ad un complice ora in stato di arresto, ha ...

Napoli, rapinatore di 17 anni muore in sparatoria con la polizia

nel centro storico, quando hanno avvicinato un'auto. I due rapinatori erano armati: uno di loro sarebbe entrato nella vettura ed è in quel momento che sarebbe arrivata la pattuglia della Polizia. Nel ...

Notte di sangue a Napoli, dove un ragazzo di 17 anni è morto in una sparatoria con la Polizia. Secondo le prime informazioni infatti la vittima, insieme ad un complice ora in stato di arresto, ha ...nel centro storico, quando hanno avvicinato un'auto. I due rapinatori erano armati: uno di loro sarebbe entrato nella vettura ed è in quel momento che sarebbe arrivata la pattuglia della Polizia. Nel ...