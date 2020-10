Spadafora: «Juve-Napoli? Spetta agli organismi sportivi decidere sugli aspetti del campionato» (Di domenica 4 ottobre 2020) Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha diramato una nota stampa circa il tanto discusso match tra Juve e Napoli Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha diramato una nota stampa per chiarire la posizione del Governo sul tanto discusso match tra Juve e Napoli. «La vicenda Juventus Napoli ci impone ancora una volta un richiamo all’attenzione e alla prudenza di cui il Paese ha bisogno in un momento tanto delicato ed incerto. Il protocollo proposto dalla FIGC e validato dal CTS ha provato a mettere in sicurezza il calcio italiano per consentire la ripartenza da tutti auspicata. È evidente però che la situazione generale sia divenuta nelle ultime settimane ancor più complessa, tanto da non lasciare immune neppure il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Vincenzo, Ministro dello Sport, ha diramato una nota stampa circa il tanto discusso match traVincenzo, Ministro dello Sport, ha diramato una nota stampa per chiarire la posizione del Governo sul tanto discusso match tra. «La vicendantusci impone ancora una volta un richiamo all’attenzione e alla prudenza di cui il Paese ha bisogno in un momento tanto delicato ed incerto. Il protocollo proposto dalla FIGC e validato dal CTS ha provato a mettere in sicurezza il calcio italiano per consentire la ripartenza da tutti auspicata. È evidente però che la situazione generale sia divenuta nelle ultime settimane ancor più complessa, tanto da non lasciare immune neppure il ...

