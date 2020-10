Southampton-West Bromwich domenica | ore 13 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di domenica 4 ottobre 2020) IlHam ha davvero sfiorato il colpaccio contro il Chelsea, raggiunto sul 3-3 proprio allo scadere dopo aver condotto la gara con tre gol di vantaggio. In questi casi, visto anche come ha giocato la squadra di Lampard, non si sa mai se prenderla bene o male. Ilha ottenuto la prima vittoria … InfoBetting: Scommesse Sportive e

rompebanca : Final - Crystal Palace 1-2 Everton Final - West Bromwich Albion 3-3 Chelsea Final - Burnley 0-1 Southampton Serie A… -

Ultime Notizie dalla rete : Southampton West

Infobetting

Domenica 4 ottobre: le partite di calcio in tv oggi e stasera, anche in diretta streaming. Juventus-Napoli valida per la 3a giornata di Serie A in programma alle 20:45 con diretta TV e streaming su Sk ...PALERMO (ITALPRESS) - Questa la programmazione sportiva prevista domenica 4 ottobre, in tv: 9.50 - SkyArena: Auto, Porsche Carrera Cup Italia. Mugello Gara 2 10.55 - Eurosport: Tennis, Roland Garros.