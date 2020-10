SOS, pericolo Africa! Farà CALDO anomalo (Di domenica 4 ottobre 2020) No, non ce la scamperemo. L’Ottobrata arriverà, anzi probabilmente sta già per arrivare. Ipotesi meteo climatica emersa qualche tempo fa nei modelli previsionali capaci di spingersi nel lungo termine, ipotesi che sta trovando sempre più riscontri col passare dei giorni. Quando potrebbe verificarsi? Diciamo attorno al 10-15 ottobre. La dinamica è semplice (si fa per dire): poderosa depressione sull’Europa occidentale e fiammata anticiclonica africana sulle nostre regioni. Nulla di strano, sia chiaro, doveste prendervi la briga di spulciare gli archivi meteorologici vi rendereste conto che tali episodi rappresentano rientrano appieno nella casistica mensile. Ottobrata pronta ad arrivare, farà CALDO anomalo. Ora si tratta semplicemente di stabilire entità e durata ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 4 ottobre 2020) No, non ce la scamperemo. L’Ottobrata arriverà, anzi probabilmente sta già per arrivare. Ipotesi meteo climatica emersa qualche tempo fa nei modelli previsionali capaci di spingersi nel lungo termine, ipotesi che sta trovando sempre più riscontri col passare dei giorni. Quando potrebbe verificarsi? Diciamo attorno al 10-15 ottobre. La dinamica è semplice (si fa per dire): poderosa depressione sull’Europa occidentale e fiammata anticiclonica africana sulle nostre regioni. Nulla di strano, sia chiaro, doveste prendervi la briga di spulciare gli archivi meteorologici vi rendereste conto che tali episodi rappresentano rientrano appieno nella casistica mensile. Ottobrata pronta ad arrivare, farà. Ora si tratta semplicemente di stabilire entità e durata ...

Auto si ribalta a sos Molinos, feriti tre ragazzi di Santu Lussurgiu

È accaduto alle due circa nella pericolosa curva che precede la famosa cascata di sos Molinos. Per soccorrere i feriti si ... il giovane non corre comunque pericolo di vita.

