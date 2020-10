Sondaggio: Biden a +10. Per il 65% Trump positivo per aver sottovalutato Covid (Di domenica 4 ottobre 2020) Dieci punti di vantaggio. Joe Biden mantiene una distanza a doppia cifra su Donald Trump nel Sondaggio Reuters/Ipsos pubblicato oggi. Una rilevazione che arriva dopo il ricovero per Covid-19 del presidente americano al Walter Reed National Military Medical Center e le notizie contrastanti sul suo reale stato di salute. La maggioranza degli americani ritiene che Trump poteva evitare il contagio se avesse preso con maggiore serietà il virus. La sottovalutazione del coronavirus è uno dei punti deboli della campagna elettorale del presidente, che anche nel recente dibattito televisivo ha perfino irriso Joe Biden perché indossa sempre la mascherina, anche quando non serve. Tra gli elettori della consultazione presidenziale del 3 novembre, il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Dieci punti di vantaggio. Joemantiene una distanza a doppia cifra su DonaldnelReuters/Ipsos pubblicato oggi. Una rilevazione che arriva dopo il ricovero per-19 del presidente americano al Walter Reed National Military Medical Center e le notizie contrastanti sul suo reale stato di salute. La maggioranza degli americani ritiene chepoteva evitare il contagio se avesse preso con maggiore serietà il virus. La sottovalutazione del coronavirus è uno dei punti deboli della campagna elettorale del presidente, che anche nel recente dibattito televisivo ha perfino irriso Joeperché indossa sempre la mascherina, anche quando non serve. Tra gli elettori della consultazione presidenziale del 3 novembre, il ...

