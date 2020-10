Solskjaer | «La giornata peggiore di sempre per me» – VIDEO

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ole Gunnarha parlato dopo il pesantissimo ko del Manchester United contro il Tottenham. Le sue parole Ole Gunnarha parlato in conferenza stampa dopo il pesantissimo ko (1-6) contro il Tottenham. Queste le parole del tecnico del Manchester United. «È molto imbarazzante. Ha fatto male ai giocatori e ha fatto male a me come allenatore, è stata ladiper me. Alzo le mani, sono il responsabile di tutto ciò. Ho perso 5-0 da giocatore con lo United e ora 6-1 da allenatore. Abbiamo subito sconfitte pesanti in passato e poi ci siamo riscattati. Prometto che farò tutto ciò che è in mio potere per risollevarci» Leggi su Calcionews24.com

