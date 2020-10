Smalling-Roma, il Manchester United accetta l’offerta dei giallorossi (Di domenica 4 ottobre 2020) A poche ore dalla chiusura del calciomercato, Chris Smalling si riavvicina alla Roma: lo United cede e accetta l’offerta da 15 milioni di euro Una telenovela infinita quella tra Smalling e la Roma ma forse la svolta definitiva questa volta è arrivata. Il Manchester United avrebbe accettato l’offerta da 15 milioni del club giallorosso. Una notizia che – a poche ore dalla chiusura del calciomercato – sa di corsa contro il tempo. Il club inglese si è convinto di cedere il difensore, grazie anche alla volontà dello stesso giocatore di volersi trasferirsi a Roma e di rifiutare qualsiasi altra destinazione proposta. Inoltre, notizie delle ultime ore, i Red Devils sarebbero molto ... Leggi su zon (Di domenica 4 ottobre 2020) A poche ore dalla chiusura del calciomercato, Chrissi riavvicina alla: locede el’offerta da 15 milioni di euro Una telenovela infinita quella trae lama forse la svolta definitiva questa volta è arrivata. Ilavrebbeto l’offerta da 15 milioni del club giallorosso. Una notizia che – a poche ore dalla chiusura del calciomercato – sa di corsa contro il tempo. Il club inglese si è convinto di cedere il difensore, grazie anche alla volontà dello stesso giocatore di volersi trasferirsi ae di rifiutare qualsiasi altra destinazione proposta. Inoltre, notizie delle ultime ore, i Red Devils sarebbero molto ...

