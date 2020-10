Simona Ventura, la tenera foto con mamma e sorella: “Che trio!” (Di domenica 4 ottobre 2020) Tutti entusiasti all’idea di rivedere presto Simona Ventura in tv: la conduttrice si prepara a tornare protagonista sul piccolo schermo e intanto si gode la famiglia, la mamma e la sorella. Negli ultimi anni abbiamo visto Simona Ventura a The Voice, e come voce narrante de Il Collegio, ma tutti speravano che la conduttrice tornasse … L'articolo Simona Ventura, la tenera foto con mamma e sorella: “Che trio!” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 4 ottobre 2020) Tutti entusiasti all’idea di rivedere prestoin tv: la conduttrice si prepara a tornare protagonista sul piccolo schermo e intanto si gode la famiglia, lae la. Negli ultimi anni abbiamo vistoa The Voice, e come voce narrante de Il Collegio, ma tutti speravano che la conduttrice tornasse … L'articolo, lacon: “Che trio!” proviene da www.meteoweek.com.

