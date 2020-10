Sicurezza | spunta norma ' anti-risse' | Daspo per violenti movida

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, nel decretoche domani sera sarà all'esame del Consiglio dei ministri, ci sarà anche una apposita'. Il provvedimento, preparato dai ministri della Giustizia Alfonso Bonafede e dell'Interno Luciana Lamorgese, è finalizzato a prevenire il verificarsi di episodi di violenza nei luoghi della. In particolare, viene prevista una misura di prevenzione consistente nel divieto di accesso ai locali di intrattenimento e ai pubblici esercizi. In pratica, per chi si è già distinto per episodi di violenza negli ultimi tre anni, si arriverà a una sorta di ''. La misura prevede, nei confronti delle persone denunciate negli ultimi tre anni per reati commessi in ...