Sicilia Orientale | il viaggio della bellezza

Leggi su vanityfair

(Di domenica 4 ottobre 2020) Un piccolo micromondo, nascosto in una sola regione. Descrivere la Sicilia non è semplice: agli aspri territori vulcanici fanno da incredibile contrasto i panorami di mare turchese e di verde intenso, tra i paesaggi di montagna si aprono – in un’improvvisa suggestione – secolari borghi pittoreschi. E poi c’è l’arte (disseminata in ognuna delle sue province) a disegnarne i contorni, fino a renderla un vero capolavoro a cielo aperto.