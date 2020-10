Sicilia da record per i nidi di tartaruga. Il veterinario che le cura: “Segnale di speranza, troppo spesso ferite da barche e ami” (Di domenica 4 ottobre 2020) Si conclude una stagione estiva 2020 da record per la Sicilia: ben sessantacinque i nidi di tartaruga marina Caretta caretta censiti nella regione, tanto che il WWF l’ha ribattezzata “l’isola delle tartarughe marine”. Il primato appartiene alla Sicilia orientale dove si concentra l’80% dei nidi censiti, circa il 30% del totale in Italia. In particolare, la spiaggia da record si trova in provincia di Siracusa, nel comune Porto Palo di Capo Passero, dove tra le acque ioniche e tirreniche c’è l’isola delle Correnti che ha ospitato ben 9 nidi. Le tartarughe marine arrivano nella nostra penisola per deporre le uova proprio in estate, la stagione più “pericolosa” quando le spiagge sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Si conclude una stagione estiva 2020 daper la: ben sessantacinque idimarina Caretta caretta censiti nella regione, tanto che il WWF l’ha ribattezzata “l’isola delle tartarughe marine”. Il primato appartiene allaorientale dove si concentra l’80% deicensiti, circa il 30% del totale in Italia. In particolare, la spiaggia dasi trova in provincia di Siracusa, nel comune Porto Palo di Capo Passero, dove tra le acque ioniche e tirreniche c’è l’isola delle Correnti che ha ospitato ben 9. Le tartarughe marine arrivano nella nostra penisola per deporre le uova proprio in estate, la stagione più “pericolosa” quando le spiagge sono ...

SuzanneKerbav : RT @andreabettini: Anche a ottobre non ci facciamo mancare qualche record di caldo: stavolta massime mai registrate in questo periodo dell'… - Tp24it : Coronavirus, record di contagi in Sicilia e altri morti - jane__eden : RT @andreabettini: Anche a ottobre non ci facciamo mancare qualche record di caldo: stavolta massime mai registrate in questo periodo dell'… - andreabettini : Anche a ottobre non ci facciamo mancare qualche record di caldo: stavolta massime mai registrate in questo periodo… - infoitsalute : Coronavirus, in Sicilia e in Italia record di contagi: mai così tanti! -