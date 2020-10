Sia e Nexi insieme | nasce il colosso italiano dei pagamenti elettronici

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 4 ottobre 2020) Sia e. Mancano gli ultimi dettagli ma è stato finalmente raggiunto l`accordo per dare vita aldeia cui si lavora da mesi. I consigli di amministrazione sono stati convocati o preallertati per oggi in tarda serata, mentre l`annuncio dovrebbe essere ufficializzato lunedì prima dell`apertura dei mercati come riporta Repubblica. Sia, società controllata all`88% da Cassa Depositi Prestiti, sta per convolare a nozze con, azienda quotata nell`aprile del 2019 e che fa parte delle 40 principali società di Piazza Affari. L`operazione prevede una fusione pura tra i due colossi, senza corrispettivo in contanti. Pertantoprocederà a un aumento di capitale riservato ai ...