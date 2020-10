"Si fa troppo poco contro il riciclaggio. Ma sono 200-300 miliardi, un sesto del Pil" (Di domenica 4 ottobre 2020) I giudizi sono duri e sferzanti. Sulla lotta al riciclaggio di denaro sporco, un giro d’affari calcolato in 200-300 miliardi di euro all’anno, circa un sesto del Pil italiano, “la collaborazione internazionale sarebbe necessaria ma si fa poco perché molti Paesi vivono proprio grazie a questa attività”. Quanto ai soggetti finanziari, in primis banche, che dovrebbero segnalare i casi sospetti, “privilegiano il numero piuttosto che la qualità”, e sono “condizionati dalla politica aziendale”. Infine, stiamo attenti ai soggetti finanziari non bancari “soprattutto alle assicurazioni che raccolgono grandi quantità di denaro di cui non sempre si segue l’origine e il percorso”. A parlare non è ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 ottobre 2020) I giudiziduri e sferzanti. Sulla lotta aldi denaro sporco, un giro d’affari calcolato in 200-300di euro all’anno, circa undel Pil italiano, “la collaborazione internazionale sarebbe necessaria ma si faperché molti Paesi vivono proprio grazie a questa attività”. Quanto ai soggetti finanziari, in primis banche, che dovrebbero segnalare i casi sospetti, “privilegiano il numero piuttosto che la qualità”, e“condizionati dalla politica aziendale”. Infine, stiamo attenti ai soggetti finanziari non bancari “soprattutto alle assicurazioni che raccolgono grandi quantità di denaro di cui non sempre si segue l’origine e il percorso”. A parlare non è ...

Il ministro Speranza: stiamo parlando troppo di calcio e troppo poco di scuola

