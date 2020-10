Serie D, tutti i risultati della 2a giornata di campionato (Di domenica 4 ottobre 2020) Serie D in campo questo weekend per la seconda gara di campionato. Qualche compagine già sembra volare, ma non mancano, al solito, diversi risultati che faranno discutere. Ecco cosa è accaduto nei nove gironi… Photo credit: Derthona HSLGirone A – Borgosesia-Imperia 2-0, Bra-Caronnese 1-0, Castellanzese-Fossano 3-1, Gozzano-Vado 4-1, HSL Derthona-Sestri Levante 2-1, Saluzzo-Folgore Caratese 1-2, Arconatese-Sanremese -, Cheri-Legnano -, Varese-P.D.H.A.E. -, Lavagnese-Casale -. Girone B – Casatese-Villa Valle 3-1, Fanfulla-Breno 3-0, NibionnOggiono-Brusaporto 1-0, Ponte San Pietro-Tritium 0-1, Scanzorosciate-Real Calepina 0-0, Sona-Caravaggio 1-2, Sp. Franciacorta-Desenzano Calvina 2-0, Virtus Ciserano Bergamo-Seregno 0-1, Vis Nova Giussano-Crema 0-5. Girone C – Manzanese-Caldiero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 ottobre 2020)D in campo questo weekend per la seconda gara di. Qualche compagine già sembra volare, ma non mancano, al solito, diversiche faranno discutere. Ecco cosa è accaduto nei nove gironi… Photo credit: Derthona HSLGirone A – Borgosesia-Imperia 2-0, Bra-Caronnese 1-0, Castellanzese-Fossano 3-1, Gozzano-Vado 4-1, HSL Derthona-Sestri Levante 2-1, Saluzzo-Folgore Caratese 1-2, Arconatese-Sanremese -, Cheri-Legnano -, Varese-P.D.H.A.E. -, Lavagnese-Casale -. Girone B – Casatese-Villa Valle 3-1, Fanfulla-Breno 3-0, NibionnOggiono-Brusaporto 1-0, Ponte San Pietro-Tritium 0-1, Scanzorosciate-Real Calepina 0-0, Sona-Caravaggio 1-2, Sp. Franciacorta-Desenzano Calvina 2-0, Virtus Ciserano Bergamo-Seregno 0-1, Vis Nova Giussano-Crema 0-5. Girone C – Manzanese-Caldiero ...

mante : Il regolamento della Lega per garantire il corretto svolgimento dell’inclito campionato di calcio di Serie A è il s… - SkySport : Caos Juve-Napoli: tutti gli aggiornamenti LIVE - NetflixIT : Questo tweet è dedicato a voi, eroi della notte, che sapete aspettare che tutti vadano a letto per guardare la seri… - gio82es : RT @Cris23972226: Il mondo intero ha capito il potenziale di questa serie e tutti i valori che esprime ?? Non può essere chiusa in questo mo… - serieTVfollower : RT @Mrs__Dimples: Tutti meritiamo rispetto e questa serie e questo cast di certo non l’ha avuto, perciò vediamo di rifarci come si deve @B… -