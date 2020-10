Serie C, il Mantova si lascia sfuggire l'ambizioso Carpi 1-2 (Di domenica 4 ottobre 2020) Mantova, 4 ottobre 2020 - Il Mantova assapora il pane duro della Serie C. Dopo il brillante esordio con la vittoria in casa della Fermana, i virgiliani incappano nella "prima" al "Martelli" , davanti ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 4 ottobre 2020), 4 ottobre 2020 - Ilassapora il pane duro dellaC. Dopo il brillante esordio con la vittoria in casa della Fermana, i virgiliani incappano nella "prima" al "Martelli" , davanti ...

qn_giorno : Serie C, il #Mantova si lascia sfuggire l'ambizioso #Carpi 1-2 - PEFIORENTINA : Serie C Group A Full Times Imolese 1 Virtus Verona 1 Legnano 1 Ravenna 0 Mantova 1 Carpi2 Sambenedettese 2 Gubbio 1 - PEFIORENTINA : Serie C Group B 40 mins Mantova 0 Carpi 2 Sambenedettese 1 Gubio 0 - ftg_soccer : GOAL! Carpi in Italy Serie C: Girone B Mantova 0-1 Carpi GOAL! Sambenedettese in Italy Serie C: Girone B Sambenedettese 1-0 Gubbio - carpifc1909 : Mantova ?? Carpi FC 1909 2ª giornata Serie C Girone B - 4 ottobre 2020 ore 17:30 ?? ELEVEN SPORTS ?? Modena 90 (88.2… -