Serie C, 2a giornata girone C: vittorie esterne per Juve Stabia e Catania, il Teramo ferma il Bari. Risultati e classifica (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Palermo non è sceso in campo contro il Potenza dopo che due tesserati dei lucani sono Risultati positivi al Covid.La sfida dei rosanero è stata posticipata al contrario delle altre gare del secondo turno del girone C di Serie C che si sono disputate regolarmente. Nel pomeriggio il Bari di Gaetano Auteri ha pareggiato 1-1 in casa contro il Teramo, alla reti iniziale firmata dagli ospiti da Bombagi ha risposto Celiento che ha riportato in parità la gara. vittorie esterne per Catania e Juve Stabia rispettivamente contro Monopoli e Vibonese: per gli etnei decide una rete di Silvestri. Vittoria casalinga per la Turris che supera 1-0 la Virtus Francavilla grazie alla rete messa a segno da Giannone nel ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Palermo non è sceso in campo contro il Potenza dopo che due tesserati dei lucani sonopositivi al Covid.La sfida dei rosanero è stata posticipata al contrario delle altre gare del secondo turno delC diC che si sono disputate regolarmente. Nel pomeriggio ildi Gaetano Auteri ha pareggiato 1-1 in casa contro il, alla reti iniziale firmata dagli ospiti da Bombagi ha risposto Celiento che ha riportato in parità la gara.perrispettivamente contro Monopoli e Vibonese: per gli etnei decide una rete di Silvestri. Vittoria casalinga per la Turris che supera 1-0 la Virtus Francavilla grazie alla rete messa a segno da Giannone nel ...

