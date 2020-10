Serie A, Milan-Spezia: Pioli rivoluziona l’assetto tattico, Italiano con il 4-3-3. Le formazioni ufficiali (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Milan alle ore 18,00 affronterà lo Spezia nel match valido per la 3a giornata di Serie A.I rossoneri cambiano praticamente tutti gli uomini dopo la gara di Europa League davvero folle affrontata in settimana contro il Rio Ave. Le formazioni ufficiali del match.Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Colombo. All.: Pioli.Spezia (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All.: Italiano. Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilalle ore 18,00 affronterà lonel match valido per la 3a giornata diA.I rossoneri cambiano praticamente tutti gli uomini dopo la gara di Europa League davvero folle affrontata in settimana contro il Rio Ave. Ledel match.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Colombo. All.:(4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All.:

