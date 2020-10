Serie A, Milan-Spezia 0-0 (LIVE). 1-1 tra Lazio e Inter. ‘Manita’ dell’Atalanta al Cagliari, vincono Parma e Benevento (Di domenica 4 ottobre 2020) Serie A, il programma e i risultati di domenica 4 ottobre 2020. Lazio-Inter il big match. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 4 ottobre 2020. Dopo i successi esterni di Roma e Sampdoria e quello Interno del Sassuolo, la terza giornata si completa con le ultime quattro sfide in programma. La domenica si è aperta con il netto successo dell’Atalanta sul Cagliari (5-2). Serie A, i risultati di domenica 4 ottobre 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di domenica 4 ottobre 2020, valide per la terza giornata di campionato. (CLASSIFICA e PROBABILI FORMAZIONI) Atalanta-Cagliari 5-2Benevento-Bologna 1-0Lazio-Inter ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 ottobre 2020)A, il programma e i risultati di domenica 4 ottobre 2020.il big match. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 4 ottobre 2020. Dopo i successi esterni di Roma e Sampdoria e quellono del Sassuolo, la terza giornata si completa con le ultime quattro sfide in programma. La domenica si è aperta con il netto successo dell’Atalanta sul(5-2).A, i risultati di domenica 4 ottobre 2020 Di seguito i risultati delle sfide diA di domenica 4 ottobre 2020, valide per la terza giornata di campionato. (CLASSIFICA e PROBABILI FORMAZIONI) Atalanta-5-2-Bologna 1-0...

