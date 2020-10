Serie A, Milan e Atalanta a punteggio pieno. Vincono Parma e Benevento, pari tra Inter e Lazio (Di domenica 4 ottobre 2020) Serie A, i risultati di domenica 4 ottobre 2020. Milan e Atalanta in testa a punteggio pieno. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 4 ottobre 2020. Dopo i successi esterni di Roma e Sampdoria e quello Interno del Sassuolo, la terza giornata si completa con le ultime quattro sfide in programma. La domenica si è aperta con il netto successo dell’Atalanta sul Cagliari (5-2). Nelle sfide delle 15 pari nel big match tra Lazio e Inter. Il Parma batte il Verona mentre il Genoa supera il Bologna. Nell’ultima sfida di giornata il Milan supera 3-0 lo Spezia e resta a punteggio ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 ottobre 2020)A, i risultati di domenica 4 ottobre 2020.in testa a. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 4 ottobre 2020. Dopo i successi esterni di Roma e Sampdoria e quellono del Sassuolo, la terza giornata si completa con le ultime quattro sfide in programma. La domenica si è aperta con il netto successo dell’sul Cagliari (5-2). Nelle sfide delle 15nel big match tra. Ilbatte il Verona mentre il Genoa supera il Bologna. Nell’ultima sfida di giornata ilsupera 3-0 lo Spezia e resta a...

