Serie A, Juventus-Napoli: sconfitta a tavolino in caso di mancata presenza (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Napoli rischia una sconfitta a tavolino per 3-0 contro la Juventus nel caso in cui non si presentasse a Torino. Il Napoli questa sera alle 20:45 dovrà presentarsi in campo all’Allianz Stadium per affrontare la Juventus oppure subirà una sconfitta a tavolino per 3-0. È la ricostruzione che pubblica questa mattina Gazzetta dello Sport segnalando come la Juventus sarà regolarmente in campo così come l’arbitro Doveri che dopo i 45′ di attesa previsti dal regolamento prenderà atto dell’assenza dell’avversario. Nello specifico, secondo la Lega Calcio il Napoli ha la possibilità di interrompere l’isolamento per allenarsi e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilrischia unaper 3-0 contro lanelin cui non si presentasse a Torino. Ilquesta sera alle 20:45 dovrà presentarsi in campo all’Allianz Stadium per affrontare laoppure subirà unaper 3-0. È la ricostruzione che pubblica questa mattina Gazzetta dello Sport segnalando come lasarà regolarmente in campo così come l’arbitro Doveri che dopo i 45′ di attesa previsti dal regolamento prenderà atto dell’assenza dell’avversario. Nello specifico, secondo la Lega Calcio ilha la possibilità di interrompere l’isolamento per allenarsi e ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - ZZiliani : Tutto chiarito. Oggi in #SassuoloCrotone fallo di mano di Pereira in area su tiro da distanza ravvicinata, esattame… - Gennyboys : RT @ZZiliani: Tutto chiarito. Oggi in #SassuoloCrotone fallo di mano di Pereira in area su tiro da distanza ravvicinata, esattamente come f… - matti0228 : RT @juventusfc: Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, com… -