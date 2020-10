Serie A, Juventus e arbitri allo Stadium: assente il Napoli (Di domenica 4 ottobre 2020) allo Juventus Stadium sono giunti la Juventus e la squadra arbitrale, non il Napoli. La squadra partenopea, infatti, non è partita dal capoluogo campano. Per la Lega non c'erano le condizioni per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 ottobre 2020)sono giunti lae la squadra arbitrale, non il. La squadra partenopea, infatti, non è partita dal capoluogo campano. Per la Lega non c'erano le condizioni per ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - ZZiliani : Tutto chiarito. Oggi in #SassuoloCrotone fallo di mano di Pereira in area su tiro da distanza ravvicinata, esattame… - Gazzetta_it : #Agnelli: 'Il protocollo è chiaro. La Juve rispetta i regolamenti' #JuveNapoli - womenprogirls : RT @RaquelJThompso1: ???? Italian Serie A ???? ?? - Juventus vs Napoli - ?? • Mobile ?? – -