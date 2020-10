Serie A: «Il protocollo consente di giocare Juve-Napoli» (Di domenica 4 ottobre 2020) In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SS Napoli Calcio la Lega Serie A chiarisce che il sistema di regole in vigore deve garantire massima tutela della salute per le persone coinvolte, parità di trattamento tra i vari club, nonché rispetto dei principi di lealtà sportiva. Nel merito è opportuno ricordare che la nota della … L'articolo Serie A: «Il protocollo consente di giocare Juve-Napoli» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 4 ottobre 2020) In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SSCalcio la LegaA chiarisce che il sistema di regole in vigore deve garantire massima tutela della salute per le persone coinvolte, parità di trattamento tra i vari club, nonché rispetto dei principi di lealtà sportiva. Nel merito è opportuno ricordare che la nota della … L'articoloA: «Ildi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

romeoagresti : ?? Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli Si applica il protocollo FIGC concordato con il CTS e non sussistono prov… - tancredipalmeri : Quindi il Napoli ha deciso in coscienza di non partire, interpretando che le disposizioni sanitarie nazionali ribal… - TuttoMercatoWeb : Juventus-Napoli, l'accusa di Lega e FIGC: indebite pressioni sull'Asl, ma vale il protocollo - mic__par : RT @romeoagresti: ?? Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli Si applica il protocollo FIGC concordato con il CTS e non sussistono provvedime… - fra_marro7 : RT @romeoagresti: ?? Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli Si applica il protocollo FIGC concordato con il CTS e non sussistono provvedime… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie protocollo Serie A, cosa prevede il protocollo in caso di Covid in Italia e in Europa Sky Sport La Lega Serie A conferma Juventus-Napoli: la nota ufficiale

TORINO – La Lega Serie A conferma Juventus-Napoli ... Nel caso di specie, invece, si applica il Protocollo Figc concordato con il CTS e integrato dalla Circolare del Ministero della Salute lo scorso ...

Lega Serie A: “Napoli e Regione Campania non hanno seguito Protocollo”

Il comunicato della Lega Serie A In relazione alla comunicazione formale ricevuta ... Nel caso di specie, invece, si applica il Protocollo Figc concordato con il CTS e integrato dalla Circolare del ...

TORINO – La Lega Serie A conferma Juventus-Napoli ... Nel caso di specie, invece, si applica il Protocollo Figc concordato con il CTS e integrato dalla Circolare del Ministero della Salute lo scorso ...Il comunicato della Lega Serie A In relazione alla comunicazione formale ricevuta ... Nel caso di specie, invece, si applica il Protocollo Figc concordato con il CTS e integrato dalla Circolare del ...