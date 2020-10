Secondo cadavere in spiaggia (Di domenica 4 ottobre 2020) VENTIMIGLIA, 04 OTT - Un Secondo cadavere è stato trovato tra i detriti della mareggiata in Liguria. Questa volta è stato visto sulla spiaggia di passeggiata Oberdan, a Ventimiglia. Si tratta del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 ottobre 2020) VENTIMIGLIA, 04 OTT - Unè stato trovato tra i detriti della mareggiata in Liguria. Questa volta è stato visto sulladi passeggiata Oberdan, a Ventimiglia. Si tratta del ...

