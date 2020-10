Se Milik rifiuta la Fiorentina, il Napoli lo porta in Tribunale (Di lunedì 5 ottobre 2020) . Alla Domenica sportiva si parla anche di calciomercato. Ciro Venerato dice che per l’avvocato Grassani potrebbe esserci lavoro in settimana. Perché la Fiorentina di fatto ha acquistato Milik dal Napoli e assicura al polacco un contratto di cinque anni a 3,5 milioni netti l’anno. Il polacco ha però rifiutato il trasferimento. E allora il Napoli potrebbe rivalersi in sede civile per i diritti d’immagine danneggiati da Milik. Ovviamente Milik resterebbe in tribuna. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) . Alla Domenica sportiva si parla anche di calciomercato. Ciro Venerato dice che per l’avvocato Grassani potrebbe esserci lavoro in settimana. Perché ladi fatto ha acquistatodale assicura al polacco un contratto di cinque anni a 3,5 milioni netti l’anno. Il polacco ha peròto il trasferimento. E allora ilpotrebbe rivalersi in sede civile per i diritti d’immagine danneggiati da. Ovviamenteresterebbe in tribuna. L'articolo ilsta.

