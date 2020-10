“Se cade, muore”. Maria De Filippi, dramma sfiorato a Tu si que vales: “senza protezione”, concorrente fuori di testa (Di domenica 4 ottobre 2020) “Sarebbe meglio di no. Se cade, muore”. Maria De Filippi senza giri di parole mostra tutta la sua preoccupazione a Tu si que vales per un concorrente che ha spiazzato tutti con la sua capacità di fare il giro dello studio su un monociclo alto 8 metri. Un'esibizione davvero interessante, oltre che da tachicardia per chi la guarda. Tutta la giuria è infatti rimasta molto impressionata dalla pericolosità del numero allestito. Anche Teo Mammucari è stato dello stesso avviso della De Filippi: “Se casca si spacca tutto”. Ma dopo aver concluso lo show con successo, il concorrente ha ricevuto tanti complimenti sia per la bravura che per la presenza scenica. “Sono stato veramente male”, è stato il commento di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) “Sarebbe meglio di no. Se, muore”.Desenza giri di parole mostra tutta la sua preoccupazione a Tu si queper unche ha spiazzato tutti con la sua capacità di fare il giro dello studio su un monociclo alto 8 metri. Un'esibizione davvero interessante, oltre che da tachicardia per chi la guarda. Tutta la giuria è infatti rimasta molto impressionata dalla pericolosità del numero allestito. Anche Teo Mammucari è stato dello stesso avviso della De: “Se casca si spacca tutto”. Ma dopo aver concluso lo show con successo, ilha ricevuto tanti complimenti sia per la bravura che per la presenza scenica. “Sono stato veramente male”, è stato il commento di ...

