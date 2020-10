Scuole dell’infanzia “Ferrovia”, contagiato un docente: domani scuola chiusa (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti E’ arrivato in tardi serata il comunicato della dirigente dell’IC “Moscati” di Benevento, Ernestina Cassese, che ha segnalato un caso di contagio al plesso della scuola dell’Infanzia “Ferrovia” di un operatore scolastico con funzione docente. Di seguito il comunicato: “Con comunicazione resa in data odierna – giusta nota prot. n. 331 del 4.10.2020 – la competente ASL – Dipartimento di Prevenzione , ha segnalato alla I.S. accertamento caso COVID-19 di un operatore scolastico con funzione docente nel plesso di scuola dell’ Infanzia “Ferrovia” disponendo la sanificazione delle aree utilizzate dal caso e la messa in quarantena della sezione per 14 giorni con conseguente provvedimento ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti E’ arrivato in tardi serata il comunicato della dirigente dell’IC “Moscati” di Benevento, Ernestina Cassese, che ha segnalato un caso di contagio al plesso delladell’Infanzia “Ferrovia” di un operatore scolastico con funzione. Di seguito il comunicato: “Con comunicazione resa in data odierna – giusta nota prot. n. 331 del 4.10.2020 – la competente ASL – Dipartimento di Prevenzione , ha segnalato alla I.S. accertamento caso COVID-19 di un operatore scolastico con funzionenel plesso didell’ Infanzia “Ferrovia” disponendo la sanificazione delle aree utilizzate dal caso e la messa in quarantena della sezione per 14 giorni con conseguente provvedimento ...

