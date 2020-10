Scontro sui vaccini antinfluenzali, Sala: 'Come cittadino non mi sento tutelato da Gallera' (Di domenica 4 ottobre 2020) 'Da Gallera non mi sento tutelato Come cittadino lombardo nel suo ruolo'. Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sal a, in merito alla polemica sulla disponibilità di vaccini antinfluenzali ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 ottobre 2020) 'Danon milombardo nel suo ruolo'. Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sal a, in merito alla polemica sulla disponibilità di...

rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Scontro sui vaccini antinfluenzali, Sala: 'Come cittadino non mi sento tutelato da Gallera' #sala - MediasetTgcom24 : Scontro sui vaccini antinfluenzali, Sala: 'Come cittadino non mi sento tutelato da Gallera' #sala… - cloud_wife : @linoscute tu non sei pronta ad uno scontro con me sui meme dei gatti - ADM_assdemxmi : Scontro Regione-Comune sui vaccini, Sala: 'Da Gallera affermazioni ridicole' - Tiger1Jack : Scontro Juve-Napoli? No, no, no! Qui è solo il cinepanettonaro che si sta prendendo una tranvata sui denti perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro sui Lazio, è scontro sui vaccini: per i medici illegale la somministrazione in farmacia Fanpage.it Scontro sui vaccini antinfluenzali, Sala: "Come cittadino non mi sento tutelato da Gallera"

Quando ha avuto visibilità ha pensato di candidarsi per fare il sindaco durante una pandemia". Nella giornata di sabato si è infiammato lo scontro tra Palazzo Marino e Lombardia. "La Regione non dà i ...

Juve-Napoli, la telenovela continua: i bianconeri annunciano il match sui social

Le parole del consigliere della FIGC, Pietro Lo Monaco, non scalfiscono la Juventus, che ha risposto immediatamente affidando il messaggio ai social network. L’account ufficiale Facebook dei bianconer ...

Quando ha avuto visibilità ha pensato di candidarsi per fare il sindaco durante una pandemia". Nella giornata di sabato si è infiammato lo scontro tra Palazzo Marino e Lombardia. "La Regione non dà i ...Le parole del consigliere della FIGC, Pietro Lo Monaco, non scalfiscono la Juventus, che ha risposto immediatamente affidando il messaggio ai social network. L’account ufficiale Facebook dei bianconer ...