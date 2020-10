Scivola nel pozzetto di casa e batte la testa, 82enne trovato senza vita (Di domenica 4 ottobre 2020) Tragedia improvvisa nella tarda mattinata di domenica 4 ottobre. Erano le 12.10 quando, in Viale Papa Luciani a Mansuè, Bruno Biasiato 82enne del posto, è Scivolato mentre stava controllando il ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 4 ottobre 2020) Tragedia improvvisa nella tarda mattinata di domenica 4 ottobre. Erano le 12.10 quando, in Viale Papa Luciani a Mansuè, Bruno Biasiatodel posto, èto mentre stava controllando il ...

CorazzaEfisia : RT @duesoli: Vieni a trovarmi, tra una rampa e l’altra, dove scivola il tempo e scrivi nel crepuscolo le ore che non hanno più modo di fini… - rosSsa101 : @LuigiaACanessa @milly_carlucci @Ballando_Rai @Ale_Mussolini_ @MaykelFonts76 Anche la Lucarelli è lì in giuria nel… - duesoli : Vieni a trovarmi, tra una rampa e l’altra, dove scivola il tempo e scrivi nel crepuscolo le ore che non hanno più m… - roby_mazz : @nd_ruug @AntonioCacciol4 @giucruciani È l'autonomia regionale baby. Uno degli ennesimi danni del federalismo all'i… - elettro65 : RT @ManfrediV: Sei volata via come piuma nel vento una goccia che scivola giù da una roccia una foglia che cade da un albero spento il fior… -

Ultime Notizie dalla rete : Scivola nel Scivola nel pozzetto di casa e batte la testa, 82enne trovato senza vita TrevisoToday Vandali in azione, danneggiato il piccolo faro simbolo del lungomare

Castiglioncello. Divelta anche la recinzione dello scivolo nel parco giochi situato a fianco della chiesa in piazza Garibaldi a Vada ...

Precipita nel pozzetto delle acque pluviali: Bruno muore nel giardino di casa a Mansuè

Tragedia nel trevigiano, a Mansuè. Un anziano di 82 anni, Bruno Biasiato, ha perso la vita dopo essere caduto accidentalmente nel pozzetto che ...

Castiglioncello. Divelta anche la recinzione dello scivolo nel parco giochi situato a fianco della chiesa in piazza Garibaldi a Vada ...Tragedia nel trevigiano, a Mansuè. Un anziano di 82 anni, Bruno Biasiato, ha perso la vita dopo essere caduto accidentalmente nel pozzetto che ...