San Giorgio del Sannio, c’è un nuovo contagio: l’annuncio del sindaco Pepe (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAltro caso di contagio a San Giorgio del Sannio. La conferma arriva direttamente dal sindaco Mario Pepe: “Si porta a conoscenza che il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Benevento ha comunicato che un terzo cittadino del nostro Comune è risultato positivo al tampone nasofaringeo. La persona interessata si trova attualmente in isolamento domiciliare fino aguarigione”. L'articolo San Giorgio del Sannio, c’è un nuovo contagio: l’annuncio del sindaco Pepe proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAltro caso dia Sandel. La conferma arriva direttamente dalMario: “Si porta a conoscenza che il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Benevento ha comunicato che un terzo cittadino del nostro Comune è risultato positivo al tampone nasofaringeo. La persona interessata si trova attualmente in isolamento domiciliare fino aguarigione”. L'articolo Sandel, c’è un: l’annuncio delproviene da Anteprima24.it.

emergenzavvf : Più di 500 interventi dei #vigilidelfuoco per il #maltempo che da ieri ha interessato le province di Napoli, Casert… - uminopoli : Il Mose? Come il Ponte San Giorgio: il modello per le opere future del Recovery Fund - FR4NZLilli : @stevevicrn Altroché. Il mostro alieno che infestava la nave fantasma nella puntata di San giorgio e il drago è sta… - prato_vilma : RT @ferruccio_sansa: Il modello Lega non è il ponte Genova San Giorgio, come loro sostengono, ma sono i 49 milioni spariti, le campagne di… - giorgio_casazza : RT @sabripillot: #ParliamoDAltro_perfavore Giuseppe Sanmartino, Cristo Velato, Cappella San Severo, Napoli -