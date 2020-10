San Francesco | il 4 ottobre festa degli animali

(Di domenica 4 ottobre 2020) commenta Non poteva essere che sanil protettoree la lorocade, non a caso, il 4, il giorno in cui l'Italia ricorda il suo patrono. Il poverello di Assisi è, ...

Non poteva essere che san Francesco il protettore degli animali e la loro festa cade, non a caso, il 4 ottobre, il giorno in cui l'Italia ricorda il suo patrono. Il poverello di Assisi è, infatti, uni ...Visse poi in solitudine all'Eremo delle Carceri. In vita ha compiuto numerosi miracoli.